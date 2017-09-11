Alişan ayrılık sonrası ilk kez konuştu !

Şarkıcı, biten ilişkisi hakkında şunları söyledi:

“Söyleyeceğimi söyledim, bana sormayın, bir şey desem yine bir sürü saçma sapan yorum yapılacak. Artık bu konuyu kapattım"

"KENDİNİ ARTİST ZANNEDİYOR GALİBA"

Alişan’ın ayrılık açıklamasının ardından her iki taraf da Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silmiş, Alişan’ın annesi Suzan Tektaş da paylaştığı kareleri sayfasından kaldırmıştı.

Baba Mehmet Tektaş ise ayrılık hakkındaki sorulara önce “Bu işlere ben karışmam” diyerek yanıt vermek istemrmiş, ardından da müstakbel gelininin sosyal medyada ayrılık açıklaması yapmasına tepki göstermişti: “Bir de açıklama yapmış Instagram’dan. Kendini artist zannediyor galiba!”