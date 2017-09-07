Alişan'a bir darbede iş hayatından geldi !

Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir ve Alişan, daha önce çevrelerine ATV çalışmasını duyurmuş, hatta stüdyo bile bakmışlardı. Ama Eda Erol'la ayrılık, iş ayrılığına da neden oldu ve ATV'ye yakınlığıyla bilinen Ali Özbir projeyi rafa kaldırdı.

NİŞAN ATINCA İŞ İLİŞKİSİ DE BİTTİ

Alişan, yakın çevresine yakında ATV'de programa başlayacağını duyurmuş ve bu haber de birçok internet sitesinde yer almıştı. Programın yapımcısı da Esra Erol'un yapımcı eşi Ali Özbir olacaktı. Fakat Alişan birdenbire Ali Özbir'in eşi Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan ayrılıp, nişanı da atınca, bu ayrılık işine de yansıdı.

ALİ ÖZBİR ALİŞAN'I İSTEMEDİ

Yaşanan problemler sonrası Ali Özbir'in Alişan'la çalışmaktan vazgeçtiği ve ATV'deki programın da iptal edildiği öğrenildi. Tam TV sezonu başlarken, yaşanan bu durum Alişan'ın sezona "ekransız" başlamasına neden oldu.