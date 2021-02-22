Algı Ege Kimdir? Boyu, Yaşı ve Hayatı

Algı Ege, Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur. 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmış olan oyuncu, pek çok projede yer almıştır. İstanbul doğumlu olan Algı Ege’nin boyu 167 cm, kilosu ise 51’dir. Başak burcu olan başarılı oyuncunun saç ve göz rengi kahverengidir. Oyuncunun ailesinde annesinin aslen Artvinli olup Gürcü asıllı olduğu öğrenilmiştir. Algı, boşanmış bir anne babanın çocuğudur ve annesini toprağa vermiştir. Çekirdek bir ailede büyüdüğünü ve annesini kaybettiğini ifade eden genç oyuncu Algı Ege, çocukluğunun çok iyi geçmediğini ve o yılları çok sevemediğini açıklamıştır. Önceki yıllarda sakin yapılı biri olduğunu düşünürken son yıllarda daha tahammülsüz bir insana dönüştüğünü belirten oyuncu, hırçın bir karakteri olduğunu söylemiştir. Küçük yaşlarda iken oyuncu olmaya karar verdiğini belirten Algı Ege, sanata ve oyunculara değer verilen bir ortam içerisinde büyüdüğünü söylemiştir. Annesi ile birlikte Charlie Chaplin'in hayatını anlatan bir filmi izlemeye gittikleri zaman oyuncu olmaya karar verdiğini ifade eden Ege, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirtiyor.

Oyuncu Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olup İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuştur. Ardından lisans eğitimi için Berlin'e giden Ege, tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2008 yılında “Baba Ocağı” isimli dizi projesinde televizyon macerasına ilk adımını atan başarılı oyuncu Algı Ege, Galip Derviş dizisinde canlandırdığı Hülya Uçar karakteri ile de kariyerinde parlama noktasını yaşamıştır. Zaman zaman oyuncu olmasaydı daha huzurlu bir insan olup olamayacağını düşünen oyuncu, zaman zaman çelişkiler yaşadığını belirtiyor. Bununla birlikte fedakarlık kelimesinden de hoşlanmadığını belirten Algı Ege, bu kelimenin rahatsız edici olduğunu düşünüp kimse için kendisini feda etmek zorunda olduğunu düşünmekte. Oyuncunun ilk sinema filminin ismi ise “Mazi Yarası” olduğu öğrenilmiştir. Algı Ege, aşka olan bakışı hakkında ise aşkın çok güzel bir şey olduğunu fakat oldukça zor yanlarının da bulunduğunu belirtmekte. En çok ilk flört dönemini seven oyuncu dünyasının değişip bu dönemde daha mutlu ve heyecanlı olduğunu söylüyor. Bir ilişki yaşanmasını zor bulan Algı Ege, devamlı birlikte olmaya çalışmak, fedakarlık ve alınganlık konularında zorlandığını itiraf etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 22:55