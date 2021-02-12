Aleyna Tilki: Yeni Klibimde Bilim İnsanı Yönümü Göstereceğiz…

Aleyna Tilki, İstanbul’un Bebek semtinde bir kitapçı çıkışında görüntülendi. Yakın zamanda bir kas spazmı geçiren ve bunun ardından bir süre dinlenen genç şarkıcı iyileştiğini söyledi ve “İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz. Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli. Dünyaya açılan bir proje olduğu için... Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler” dedi.

Yeni nesil fıkralar benim tweetlerim

Güzel şarkıcı, Nasrettin Hoca’ya benzetilmesiyle ilgili olarak “Tarzı bana benziyor. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayelerle. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweetlerim” dedi.

Bununla birlikte Tilki, kendisinden para isteyen çiçekçiyi geri çevirmedi ve şoförüne bir kitap aldırarak hediye etti.