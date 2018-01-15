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Aleyna Tilki'ye ait olduğu söylenen o görüntüler filmden sahne çıktı !

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Aleyna Tilki yine magazin gündemine bomba gibi düştü.Aleyna Tilki'nin ABD'de bir gençle öpüşürken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü , gerçek ortaya çıktı

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
Aleyna Tilki'ye ait olduğu söylenen o görüntüler filmden sahne çıktı !

Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinde Amerikalı bir gençle öpüşürken kameralara böyle yansıdı.Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emrah Karaduman'dan ayrılan genç şarkıcı Aleyna Tilki ABD'de aşka geldi.Yaklaşık 5 ay önce Amerika'ya giden Tilki , California’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi.Aleyna Tilki'nin ABD'de bir gençle öpüşürken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü , gerçek ortaya çıktı.

Erol Köse’nin kendi sosyal medyasından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcının Amerikalı genci dudaklarından öperken görüntülendiği iddia edildi. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 11:36
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