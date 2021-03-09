Aleyna Tilki'nin aldığı ücret tartışma konusu oldu!

Son dönemlerde dizi sektöründe hareketli zamanlar yaşanıyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı "İşte Bu Benim Masalım" adlı dizinin çekimleri önümüzdeki hafta sona erecek. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilk projesi olan bu dizi, Acun Ilıcalı'nın dizi ve film platformu Exxen'de yayınlanıyor. 8 bölümden oluşacak bir mini dizi olan İşte Bu Benim Masalım dizisinde oynaması için Aleyna Tilki'ye ödenen ücret tartışmalara neden oldu.

Kariyerinde ilk defa oyunculuk yapan 20 yaşındaki genç şarkıcıya 8 bölüm için toplamda 2 milyon TL verildi. Netflix'te yayınlanan Atiye adlı dizide başarılı oyuncu Beren Saat'in bölüm başına 150 bin TL alması, buna karşılık Aleyna Tilki'nin ise bölüm başına 250 bin TL alması adaletsizlik olarak değerlendirildi.

Behzat Ç. tartışması!

Yıllarca devamının çekilmesi beklenen Behzat Ç. dizisinin tekrar ekranlara dönüp dönmeyeceği son zamanlarda yeniden gündeme gelmeye başladı. Dizinin yazarı Emrah Serbes 3 kişilik bir ailenin ölümüne neden olan bir kazaya karışıp kaçmasından dolayı önce tutuklanmış, koronavirüs tehlikesi nedeniyle salıverilmişti. Behzat Ç.'nin Emrah Serbes'in yazarlığında yeniden başlayacağı iddiaları tartışmalara neden oldu. Sosyal medyadaki birçok kullanıcı, dizinin yeniden Emrah Serbes tarafından yazılması halinde çok sevseler bile Behzat Ç.'yi protesto edeceklerini belirttiler.

Erdal Beşikçioğlu'ndan peş peşe projeler!

Öte yandan dizide başkomiser Behzat Ç. karakterine hayat veren oyuncu Erdal Beşikçioğlu, şu sıralarda "Gain" platformunda yayınlanan "Hamlet" adlı dizide başrol oynuyor. Toplamda 7 bölümden oluşacak mini dizinin çekimleri henüz sona ermedi. Beşikçioğlu'nun peş peşe dizi projelerini kabul ettiği belirtildi. Ünlü oyuncu Beşikçioğlu'nun Star TV'de yayınlanacak yeni bir projeyle ekranlara döneceği belirtildi. Oyuncu seçme çalışmaları devam eden dizinin yönetmenlik koltuğunda Şenol Sönmez'in oturacağı kaydedildi.

Haluk Bilginer ayrıldı, Hakan Gerçek geldi!

Öte yandan Netflix'te yayınlanacak "Sıcak Kafa" isimli dizide bir oyuncu değişikliğinin gerçekleştiği kaydedildi. Haluk Bilginer'in rolden ayrılmak istemesi üzerine yerine Hakan Gerçek'in getirildiği belirtildi. Dizide Osman Sonant ve Hazal Subaşı'nın da oynayacağı aktarıldı.

Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek ile Hazar Ergüçlü'nün de rol aldığı "Alev Alev adlı diziye Bora Cengiz ve Sahra Şaş'ın da dahil edildiği belirtildi. Her hafta konuk oyuncuların dahil olduğu "Menajerimi Ara" dizisine bu hafta konuk olacak oyuncunun ise Sedef Avcı olduğu öğrenildi.