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Aleyna Tilki kendisini Rihanna ile kıyasladı !

Genç şarkıcı her fırsatta adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.Son olarak sosyal medyadaki son paylaşımı takipçileri tarafından büyük bir beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu.Aleyna Tilki'den Rihanna paylaşımı ..

31 Ekim 2017 Salı 10:55
Aleyna Tilki kendisini Rihanna ile kıyasladı !

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Aleyna Tilki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü.Instagram hesabında paylaştığı her içerik olay olan genç şarkıcı bu sefer de dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın fotoğrafını paylaşarak takipçilerine 'Rihanna mı , Ben mi ' diye sordu ...

18 yaşına girmeden giydiği kıyafetler , açıklamaları , şarkıları ve konserleri ile adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki , Mayıs ayından bu yana yaklaşık 40 konser vererek büyük bir gelirin de sahibi oldu.“Seneye dünya starıyım”  açıklamalarında bulunan 17 yaşındaki Aleyna Tilki dünya yıldızlarını yakından takip ediyor. Rihanna'nın giydiği sweatshirtlerden alan Aleyna Tilki takipçilerine  'Rihanna mı , Ben mi ' diye sordu ...

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