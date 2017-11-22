Aleyna Tilki , dil eğitimi için ABD'ye gitti

Bugüne kadar verdiği konserler , şarkıları ve söylemleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran genç şarkıcı yabancı dil öğrenebilmek için yurtdışına çıktı.İngilizcesini geliştirmek için böyle bir karar aldığı öğrenilen Aleyna Tilki'nin lise son sınıfta olduğu sırf dil eğitimi için okulunu dondurduğu öğrenildi.

Yaklaşık 20 gün kadar Amerika'da kalıcak olan genç şarkıcı 9 Aralık'a kadar kendisine bir dil okulu seçmesi ve kayıt işlemlerini yapması gerekiyor.

Aleyna Tilki'ye ABD seyahatinde annesi Havva Tilki eşlik ediyor.