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Aleyna Tilki'den skandal paylaşım !

Müzik dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf ile yine gündeme bomba gibi düştü.İşte Aleyna Tilki'nin o çok konuşulan paylaşımı...

14 Kasım 2017 Salı 12:49
Aleyna Tilki'den skandal paylaşım !

'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Tilki o günden beri yaşı, şarkıları, konserleri , söylemleri ve paylaşımları ile sürekli gündemde kalmayı başardı.Aleyna Tilki son olaran Instagram hesabından paylaştığı oyuncak fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM ;

'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Aleyna Tilki yine bir skandala imza attı.Genç şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı oyuncak koleksiyonunda penisli bir görsel paylaştı. Görsel kısa bir süre içerisinde  Twitter'da  da trendlere girdi.

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