Aleyna Tilki'den skandal paylaşım !

'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Tilki o günden beri yaşı, şarkıları, konserleri , söylemleri ve paylaşımları ile sürekli gündemde kalmayı başardı.Aleyna Tilki son olaran Instagram hesabından paylaştığı oyuncak fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM ;

'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Aleyna Tilki yine bir skandala imza attı.Genç şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı oyuncak koleksiyonunda penisli bir görsel paylaştı. Görsel kısa bir süre içerisinde Twitter'da da trendlere girdi.