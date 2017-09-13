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Aleyna Tilki'den hayranlarını heyacanlandıran açıklama

Son zamanların en çok konuşulan genç ismi Aleyna Tilki tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.Tilki , yeni bir şarkı hazırladığını ve en yakın zamanda klibini çekmek istediğini söyledi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:39
Aleyna Tilki'den hayranlarını heyacanlandıran açıklama

Tek başına alışverişe çıkan Aleyna Tilki, sürpriz bir açıklamada bulundu. Tilki, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni bir şarkı hazırladığını ve önümüzdeki günlerde bu şarkıyı piyasaya sürüp klip çekmek istediğini söyledi.

Son günlerde 'Sen Olsan Bari' parçası ile adından söz ettiren genç şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği bana ait olan çok güzel bir şarkı besteledim. Gerçekten çok beğendim ve şarkı bittiğinde çok heyecanlandım. Bir an evvel dinleyicelerle şarkıyı buluşturup hemen akabinde de klip çekmek istiyorum" dedi.

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