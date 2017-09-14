Aleyna Tilki'den 'estetik' açıklaması

Mağazaları gezen Aleyna Tilki ile Aynur Aydın, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Neler yaptığı sorulan genç şarkıcı, "Emrah'la yeni bir şarkı yapıyoruz. Demet Akalın'a bir şarkı verdim, çok beğendi. Tam onun söyleceyeceği bir parça, atarlı ve giderli" dedi.

Dudağında estetik olduğu konuşulan Aleyna, bu haberlerin sorulması üzerine, "Dudağımda estetik yok. Sadece kalemle çizildiği için öyle görünüyor. Şu an estetiğe ihtiyacım yok, ama karşı da değilim. İleride bir yerim kırışırsa estetik yaptırırım" şeklinde konuştu.



