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Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'a büyük terbiyesizlik

Gündemi en çok meşgul eden kişilerin başında gelen Aleyna Tilki, kendi fotoğrafıyla dalga geçen Behzat Uygur'a terbiyesizlik yaptı. Daha sonra yaşım küçük diye.

07 Eylül 2017 Perşembe 12:24
Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'a büyük terbiyesizlik

Son günlerin en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki'den kendisine yakışmayan terbiyesizlik. Geçtiğimiz günlerde 4-5 fotoğrafının çalıntı olduğu haberleri çıkmasından sonra oldukça üzgün olan Aleyna, Behzat uygur'un tatlı şakasını kaldıramadı. Aynı fotoğrafın üstüne kendi kafasını koyarak Behzat Uygur paylaşımı sonrası twitter'den yazdıkları tüm çevreler tarafından terbiyesizlik olarak lanse edildi.

Önce Yazdı..

Aleyna Tilki twitter hesabından "Behzat Uygur kim? ismini daha önce duydum ama ne iş yaptığını bilmiyorum ünlü biri sanırım. Aydınlatın."  diyerek tweet attı. Gelen tepkilerin bir çoğu büyük terbiyesizlik olarak yazılmasından sonra  "Yaşım gereği eskileriii bilmememi hoş görün. Aydınlandım biraz teşekkürler. Sayglar hürmetler" diyerek geçiştirdi.

Aleyna Tilki'ye şu anda haddini bil diye karşı tweetler açılmaya başlandı. 

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