Aleyna Tilki Aşı Soruşturması Kararı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin “İnsanları korona virüs değil ilaçlar öldürüyor.” şekilde açıklamalar yapması ardından ünlü isim hakkında soruşturma açılmıştı. Edinilen son bilgilere göre insanları öldüren şeyin korona değil de ilaçlar olduğunu belirten şarkıcı Tilki hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında savcılık ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hakkında halk arasında korku ve paniğe neden olmak suçundan takipsizlik kararı verdi.

Bir kişi Aleyna Tilki hakkında “Anneme, kendime ve kardeşime güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım. İnsanları korona virüs değil ilaçlar öldürüyor.” şeklindeki ifadeleri sebebiyle CİMER'e şikayette bulunmuştu. Vatandaşın yapmış olduğu bu şikayet üzerine Aleyna Tilki hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti. Konu ile ilgili olarak savcılığın 9 Ocak 2021 tarihinde bir televizyon kanalında magazin programında gazetecilerin sormuş olduğu sorular üzerine açıklamalar yapan Aleyna Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.

Ünlü şarkıcı ise konu ile ilgili olarak o açıklamayı aşı çıkmadan önce yaptığını ve aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesinin garip olduğunu söyledi. Sanatkar olma yolunda emin adımlar ile yürüdüğünü belirten Aleyna Tilki, kendisi için eğer bir rol model ise insanların sadece kendisinin yaptığı sanat ile ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

20 yaşındaki ünlü isim Aleyna Tilki, bilim insanı olmadığını söyledi ve “Bir doktor eğer aşı yaptırmayın derse ona kızın.” şeklinde ifadeler kullandı. Kendisinin bir sanatçı olduğunu ve kimseye aşı yaptırmayın demediğini belirten Tilki, dünya ilaç sektörüne güvenmediğini açıkladı. Bir kişinin kendisine en iyi gelecek şeyi kendisinin bildiğini ifade eden şarkıcı “Her bireyin kendisine özgü bir sağlık sistemi vardır” dedi.