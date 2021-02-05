Alev Alev’de Şok Eden Ayrılık Kararı! Alev Alev’de Kim Öldü?

Perşembe akşamları Show TV ekranlarında televizyon seyircisiyle buluşan Alev Alev dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesi ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde yine nefesleri kesti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cem Bender, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven'in başrollerinde olduğu dizi Alev Alev her hafta bir öncekinden daha heyecanlı oluyor. Dün akşam ekranlara gelen 13. bölümde alınan beklenmedik ayrılık kararıyla birlikte seyirciler şok oldu.

ALEV ALEV 13.BÖLÜMDE NE OLDU?

Kenan'ı vermek istemeyen İskender bir yandayken Çelebi’nin adamları da diğer yandadır. Çelebi'nin adamları oradan Kenan Bey'i almadan gitmeyeceklerini söyleyerek İskender’e saldırdı. Ardından Rüya, Ömer ve Ozan babasının fabrikasına gider. Rüya'nın babası Kenan Bey vurularak öldürülür ve buna gözleriyle şahit olan Rüya büyük bir şok Yaşar. Kenan'ın cesedinin hemen yanında bir mektup vardır ancak mektupta ne yazılı henüz bilinmemektedir. İlerleyen bölümlerde Rüya’nın bu acıyla nasıl yaşayacağını ve Çelebi ile nasıl karşı karşıya geleceğini izleyeceğiz.

ALEV ALEV KENAN NEDEN ÖLDÜ?

ALEV KENAN TAYFUN ERASLAN KİMDİR?

Rüya'nın babası Kenan Bey'i canlandıran Tayfun Eraslan, dün akşam yayınlanan Alev Alev 13. bölümün ardından diziye veda etti. Daha önce Gümüş dizisinin Levent karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken Eraslan, Hanımın Çiftliği, Derin Sular gibi dizilerde de rol aldı.

ALEV ALEV KADROSU

Demet Evgar/Cemre Kayabeyli

Hazar Ergüçlü/Çiçek Görgülü

Dilan Çiçek Deniz/Rüya Yıldırımlar

Zuhal Olcay/Tomris Üstünoğlu

Cem Bender/Çelebi Kayabeyli

Berkay Ateş/Ozan Akınsel

Cihangir Ceyhan/Ömer Ataycı

Berker Güven/İskender Kayabeyli

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Üç kadının bir yangının ardından tamamen değişen hayatlarını ele alan Alev Alev dizisinde Demet Evgar'ın hayat verdiği Cemre karakteri eski belediye başkanı olan Çelebi ile evlidir. Çelebi karakteri dışarıdan çok kibar ve saygın biri olarak görünür fakat Cemre'ye hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulamaktadır. Bu durumdan kaçmak isteyen Cemre, küçük kızından ayrılmamak için mücadele etmeye devam edecektir.

Oldukça zengin ve varlıklı bir ailenin kızı olan Rüya karakteri de Dilan Çiçek Deniz tarafından canlandırmaktadır. Hazar Ergüçlü’nün oynadığı Çiçek karakteri ise Rüya’nın evinde çalışan kimsesiz bir yardımcıdır. Ancak sadece Rüya’nın yardımcısı değil aynı zamanda en yakın arkadaşıdır. Çiçek karakterinin birlikte olduğu ve çok aşık olduğu bir nişanlısı vardır ve bu ikili kısa bir süre içinde yuva kurmayı planlamaktaydı. Verilen bir davet esnasında çıkan yangınla birlikte bu üç kadının hayatı tamamen değişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 12:28