Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kimdir Kaç yaşında?

Alev Alev dizisinin baş rolünde yer alan güzel oyuncu dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yeni dizi Alev Alev Show TV kanalının yeni dizisi olarak hızlı bir başlangıç yaptı.

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çene Rüya karakteri ise Dilan Çiçek Deniz tarafından hayat veriliyor. Başarılı oyuncu ise vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Vatandaşlar alev alev rüya kimdir ya da Dilan Çiçek Deniz kimdir, nerelidir gibi sorular sormaya başladı.

Dilan Çiçek Deniz, ünlü oyuncu televizyon ekranlarında hızlı bir giriş yaptı. Peki güzel oyuncunun memleketi ve özel hayatı haberimizde.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek hayata 28 Şubat 1995 yılında geldi. Güzel oyuncu ise aslen Sivaslı. Yani kendisi tam bir Sivas güzeli. Burcu ise balık. Hem annesi hem de babası öğretmen olan Çiçek, lisede oyunculuk eğitimi almaya başladı. 17 yaşındayken ilk oyunculuk ödülünü alarak daha genç yaşındı yeteneğini göstermiş oldu.

Daha sonra Ege Üniversitesinde ilk önce Turizm Rehberliği daha sonra da Edebiyat bölümünü okudu. Ayrıca kendisinin yazdığı Güneşi Annem Sanırdım adlı bir şiir kitabı da vardır.

Güzelliğiyle de kendisinden çok bahsettiren oyuncu, 2014 yılında da Elidor Miss Turkey yarışmasında yer almış ve ikincilik kazanmıştı.

Yine 2015 yılında güzelliğiyle kendisinden bahsettirmeye devam etmiş Miami’de yer alan Kâinat Güzellik Yarışmasında ülkemizin temsilcisi olmuştu.

İlk kariyer adımı da 2015 yılında Star TV de yer alan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle oldu. Burada Ebru karakterine hayat verdi.

Yine oyuncuyu biz 2015 yılında ekranlara gelen ve sevilen dizilerden biri olan Güneşin Kızlarında gördük. Bu arada da elif karakterini oynadı.

Yine 2017’de ekranlara veda eden Bodrum Masalı dizisinde de başrol oyuncusu olarak yer aldı. Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinde de ikinci sezonda yer aldı.

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda ise dediğimiz gibi baş rolde Dilan Çiçek Deniz bulunmakta.

Fakat dizinin yan oyuncuları da oldukça güçlü. Aras Bulut İynemli de baş rolde yer alırken ayrıca dizi kadrosunda İrem Sak, Berkay Ateş gibi başarılı ve genç isimlere de yer veriyor.

Ekranların sevilen ismi Demet Evgar da yine dizinin kadrosunda yer almakta. Uğur Yıldıran ve Hazal Subaşı da dizinin kadrosuna dahil olan isimlerden.

DİZİNİN KONUSU

Dizi ise oldukça farklı dünyalara ait olan 3 kadının hayatını bir noktada topluyor. Bir yangınla birebirine bağlanan 3 kadının hikayesi ele alınıyor. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar tarafından canlandırılmakta), Rüya (Dilan Çiçek Deniz) ve Çiçek (Hazal Ergüçlü) birleşir ve üç kadının hikayeleri başlar.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturmaktadır.

Senaryo ise Burcu Görgün Toptaş tarafından yazılmıştır. Ev çekimleri dizinin Büyükçekmece’de yer alırken yine İstanbul’un farklı noktalarında da dizi çekimleri devam etmekte.