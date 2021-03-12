Alev Alev Dizisine İki Bomba Transfer! Yeni Karakterler Ortalığı Karıştıracak

Yayınlanmaya ilk başladığı günden beri seyircinin ilgisini çekmeyi başarmış olan Ay Yapım imzalı 'Alev Alev' senaryosu ve oyuncu kadroyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Perşembe günleri Show TV'de seyirci ile buluşan diziye iki bomba ismin daha transfer edildiği açıklandı. Gelen oyuncuların rolü belli olunca, seyirciler ortalığın karışacağı konusunda hemfikir oldu.

Son zamanlarda ekranların en beğenilen dizilerinden biri olan Alev Alev dizisi, Perşembe günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Reytinglerdeki başarısını güçlü senaryosuna ve oyuncu kadrosuna borçlu olan Alev Alev dizisinin kadrosuna iki yeni isimin katıldığı duyuruldu. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna Sahra Şaş ve Bora Cengiz de dahil oldu.

Sahra Şaş, Cihangir Ceyhan tarafından canlandırılan Ömer karakterinin mahalleden eski kız arkadaşı Zeyno'ya Sahra Şaş hayat verecek. Yeni oyunculardan Bora Cengiz de Dilan Çiçek Deniz tarafından hayat verilen Rüya karakterinin hem üniversite arkadaşı hem de iş başvurusu yaptığı hukuk bürosunun sahibi olarak Serkan karakterini canlandıracak. Bu yeni karakterlerin dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor ancak seyirciler Ömer ve Rüya cephesinde kıskançlık krizlerinin artacağını tahmin ediyor.

SAHRA ŞAŞ KİM, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bizim Hikaye - Çiçek (2018)

Kadın - Berşan (2017)

Çoban Yıldızı - Rüveyda (2017)

Kösem Sultan - Dilber (2015)

Aşkın Dili Yok (2015)

Tatar Ramazan (2013)

BORA CENGİZ KİM, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ramo - Taner (2020)

Tutunamayanlar - Tunç (2020)

Servet - Başar Fettah (2018)

Bodrum Masalı – Cenk (2016)

Çilek Kokusu – Gani (2015)

N'apalım Kısmet Değilmiş (2015)

Yedi Güzel Adam - Cevat (2014)

Sana Bir Sır Vereceğim (2013)

Türkan - Tuğrul (2010)

Maskeli Balo – Fatih (2010)

Peri Masalı - Tolga (2008)

Kavak Yelleri – Cihan (2009)

ALEV ALEV OYUNCULARI

Reyting rekorları kıran Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel, Zuhal Olcay yer alıyor.