Alev Alev Dizisi İskender Kim? Berker Güven Kimdir?

Kısa süre önce Show TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Alev Alev dizisi halktan büyük bir ilgi toplamaya başardı. Gerek konusu ile gerek başarılı oyuncu kadrosu ile dizi oldukça konuşuluyor. Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri de hem oyunculuğu hem de yakışıklılığa ön plana çıkan İskender karakteri oldu. İskender karakterine ise Berker Güven hayat vermekte. Peki Berker Güven kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ayrıntıların hepsi haberimizde.

Güçlü kadınların hikâyelerini ekrana getiren dizi yayımlandığı ilk günden beri ilgileri de üstüne toplamayı başardı. Her yeni bölümüyle daha da ilgi çekiyor. Peki dizinin konusu ne?

Alev Alev Konusu Ne?

Dizinin konusu da aslında isminden geliyor bir nevi. Dizide bir yangının küllerinden yeşeren çiçekler, adalet arayışı ve gerçek aşk ele alınıyor.

Kadın, aile içi şiddet, adalet gibi toplumuzda öne çıkmış konular bu dizide birleşiyor. Dizi sadece konusu değil aynı zaman verdiği mesajlarla da kendinden oldukça bahsettiriyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu da konusu kadar başarılı. Başrollerinde ise dizinin hepimizin tanıdığı başarılı oyuncu Demet Evgar var. Kadronun devamında ise Cem Bender, Berkay Ateş, Berker Güven gibi başarılı isimler geliyor. Yine oyunculuklarını konuşturan Cihangir Ceyhan, Toprak Can Adıgüzel, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve oldukça yakından tanıdığımız Zuhal Olcay kadroya dahil.

Berker Güven Kimdir?

Berker Güven ise 7 Eylül 1994 yılında İzmir ilimizde doğdu. Yakışıklı oyuncu başak burcuna mensup. Kendisi 1.80 metre ve 77 kilogram.

Güven’i ise ilk defa bizler Babam filmi ile tanıdık. Daha sonra ise Güven hızlıca oyunculuk alanında yükselmeye devam etti. En son ise Zalim İstanbul dizisinde yer almıştı.

KARİYERİ

2017 yılındaki Babam filminde Arif Tunalı karakterini daha sonra ise 2017’de başlayan Vatanım Sensin dizisinde Aleksi canlandırdı.

2019 yılında ise yakışıklı oyuncuyu Zalim İstanbul dizisinde Nedim Karaçay olarak tanıdık. Şimdi ise Alev Alev dizisinde İskender karakterine can veriyor.

Kendisi aynı zamanda Türkiye- Azerbaycan Kardeşlik Ödüllerinde de Yılın En iyi Drama Oyuncusu ödülünü kazandı. Daha önce kendisi üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülünü kazanmıştı.