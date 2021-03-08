Alev Alev Dizisi İçin Final Çanları Çalıyor!

Reytingleri düşen Alev Alev dizisi için final çanları çalmaya başladı bile! Show TV ekranlarına yayımlanan Alev Alev dizisi için final çanları çalmaya başladı bile! Dizi finale mı hazırlanıyor? Alev Alev dizisinin hayranlarını tedirgin edecek haberler var…

Alev Alev dizisi bu sezonun iddialı dizilerinden biri olmuştu. Dizi ilk 17 bölümünü başarıyla geride bıraktı. Fakat dizinin reytinglerinde ilk bölümlerine göre oldukça ciddi bir düşüş var! Dizilerin ise en büyük sorunu şüphesiz ki düşük reytingler!

HEYECAN AZALDI

Reytinglerin düşmesinin belki de en büyük sebebi de dizinin artık ilk heyecanı vermiyor oluşu. Konusu ile ilgili çekici olan dizinin kadrosu da oldukça güçlü. Baş rollerde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü gibi birbirinden başarılı üç güzel kadın var. Fakat dizinin konusu heyecanını kaybetmişe benziyor!

FİNAL ÖNLEMİ ALINDI İKİ YENİ OYUNCU GELDİ

Diziye ise hem heyecanını arttırmak hem de reytingleri yükseltmek için iki yeni oyuncu daha geldi! Kadroya katılan iki isimden biri ise Bora Cengiz oldu! Bora Cengiz ise en son Ramo dizisinde Taner karakteri ile ekranlara gelmişti.

Bora Cengiz’in aklımıza kazınan rolü ise şüphesiz Kavak Yelleri – Cihan olmuştu.

DİZİ BAŞARILI OLABİLECEK Mİ?

Kadroya dahil edecek isimler olsun yönetmenlerin aldığı yöntemler olsun hepsi Alev Alev dizinin tekrardan reytinglerini yükseltmek için. Eğer dizinin konusu tekrar seyircilerin dikkatini çeker dizideki heyecan artarsa reytingler de hızlı bir şekilde yükselecektir!

SAHRA ŞAŞ’DA KADROYA KATILDI

Kadroya katılan diğer isim de Sahra Şaş oldu. Kadın dizisinde Berşan karakteri ile bildiğimiz aynı zamanda Bizim Hikaye’de Çiçek karakterine de heyet vermiş Sahra Şaş’ın da kadroya katılmasıyla birlikte umarız dizideki heyecan tekrar kazanılır. Eğer dizi toparlanmayı başaramazsa final hazırlığına girebilir!