Alev Alev Dizisi Bölüm Analizi! Neler Yaşanacak?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Alev Alev 12 bölümünü geride bıraktı. Deneyimli oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi sahneleri ile de çok konuşulmakta. Başarılı ve güçlü performansları ile adından söz ettirmeyi başaran Alev Alev’in yeni bölüm gelişmeleri ise merakla beklenilmekte. 13. Yeni bölümü 4 Şubat Perşembe akşamı ekranlarda seyirci ile buluşacak. Bir Show Tv dizisi olan ve Ay Yapım imzasını taşıyan dizinin 13. Bölümünden 2. Tanıtım da izleyicileri ile buluştu.

Tanıtımda izlenilenlere göre Ömer, Rüya’yı bir balıkçıya götürecek. Bu gelişme seyircileri şaşırtırken diğer taraftan Komiser Korkut ise Tomris’in evine gelerek Çiçek’in mezarı hakkında Şimal olduğu açıklamasını yapacak. Aldığı ihbara göre bu konuşmaya gerçekleştirecek olan komiser yeni bölümde heyecanlı sahnelere sebep olacak. İskender karakterinin ise korku içinde bağırdığı sahne dikkatleri üzerine toplarken Rüya, Ozan ve Ömer yüz ifadesi yeni bölüm hakkında meraklandırdı.

Cemre kızı Güneş’in hatalığını iyileştirmeyi başarırken diğer tarafta Çelebi’den gelen teklif karşısında ne yapacağını bilemez bir şekilde kalır. Ömer ise Rüya’yı zor günler geçirirken yalnız bırakmaz. Rüya da bu sayede Rüya Yıldırımlar olmanın zorluğu ile karşı karşıya kalmazken tatlı bir sürpriz de kendisini beklemektedir.

Ozan karakteri ise amcası ile yüzleştikten sonra bir seçim yapmak zorunda kalır. İdealleri ve mecburiyetleri arasında seçim yapması gereken Ozan’ın hangi kararı vereceği ise dizinin hayranları tarafından merak edilmekte. Çelebi, etrafındakilere zor zamanlar yaşatırken Rüya, Ömer ve Tomris de ona boyun eğmeyecek ve mücadele etmeyi tercih edeceklerdir.

Ahmet Katıksız yönetmenliğinde çekilen dizinin senaryosu ise Burcu Görgün’e aittir. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz gibi birbirinden başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu dizinin gelecek bölüm gelişmeleri ise merak edilmekte.

Alev Alev’in yeni bölümü saat 20.00’de Perşembe akşamı Show TV’de yayınlanacak.