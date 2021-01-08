Alev Alev 10.Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Alev Alev Son Bölümde Neler Oldu?

Kısa sürede seyircileri kendine bağlayan Alev Alev dizisi dün akşam 9.bölümüyle ekrana gelmişti. Her Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Alev Alev’in son bölümü Cemre’nin Çelebi’ye karşı büyük bir koz kazanmasıyla sona ermişti. Dizinin sevenleri ise Alev Alev’in 10. yeni bölümünü heyecanla beklemeye başladı.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM TANITIMI

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Show TV dizisi Alev Alev’in merakla beklenen 10. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Çelebi'nin boşanma davasını kabul ettiğini söylemesinin üzerine Cemre şok olur. Karşı karşıya gelen Çiçek ve Rüya’nın sahnesinde Çiçek’in söylediği şeyler Rüya’yı şüphelendiriyor.

Çiçek, Ali'nin kaçırıldığını ve işkence yapıldığını görüyor ve büyük bir gerçeği ortayı çıkarıyor. İskender, Çiçek’e “Ben ilk başında anlamalıydım senin şimal olmadığını!” diyerek bağırıyor ve Çiçek’in gerçek kimliğini öğrenip şok oluyor.

ALEV ALEV 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Alev Alev’in 10. Yeni bölümünün fragmanı ‘Alev Alev’ isimli YouTube kanalında yayınlandı.

ALEV ALEV 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Çiçek'in yaşadığını öğrendi ve büyük bir yıkım yaşadı. Çiçek’ten uzaklaşıp yalnız kalmak isteyen Ali’yi Çiçek buldu ve Ali ile yüzleşmek istedi. Çiçek, içinden gelen her şeyi Ali'ye anlattı ve ikili duygusal anlar yaşamaya başladı. Çiçek’in elini yeniden tutan Ali, izleyicileri duygulandırdı.

Çelebi, Cemre’ye kliniğe kapatılma veya eve dönme şeklinde iki seçenek sunmuştur ve Cemre iki seçeneği de seçmeyip kaçtı. İstediğine ulaşamayan Çelebi, Cemre'nin peşini bırakmaz ve onu aramaya devam eder.

Ali ve Çiçek yüzleştikten sonra Tomris, yaptığı anlaşmayı söyler ve Ali yangının kaza olmadığını öğrenir. Ali, Tomris’in Ozan’ı aradığını da duyar ve onu mahalleye götürür. Tomris, Cemre ile görüşür ve Cemre’nin uğradığı şiddeti ve yaşadıklarını öğrenir.

Tomris, öğrendiği şeylerden sonra Çelebi'nin başkasına da yıllar önce aynı şiddeti uyguladığından şüphelendi ve hastanedeki kayıtlara bakarak aradığı kadını buldu. Çelebi’ye karşı bir umut ışığı olacak olan bu kadını bulmak için Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer harekete geçtiler. Çelebi tarafından yaralanan Esin Ece’ye ulaşabildiler.

Adnan, bunlara tanık oldu ve hemen Çelebi’ye haber verdi. Cemre, Esin'e ulaşıp onunla konuşurken kadının felçli halini gördü ve dehşete düştü. Kendi yaşadıklarını da anlatan Cemre, kadından konuşmasını istedi ve şahitliğine ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Çöpe atılan bebek’ olayını anlatan Esin, Cemre'ye Çelebi'yi tehdit etmesi için büyük bir koz vermiş oldu.

Tam o sırada polisler geldi ve Cemre’yi Çelebi’nin evine götürdüler. Esin’in kendisine bahsettiği bebek olayını Çelebi’ye anlatıp tehdit eden Cemre, Çelebi’ye büyük bir şok yaşattı. Cemre, Çelebi’ye karşı güç kazandı ve evden rahat rahat çıkabildi. Bahsedilen bebek olayı seyircilerde büyük merak uyandırdı.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar (Cemre Kayabeyli)

Hazar Ergüçlü (Çiçek Görgülü)

Dilan Çiçek Deniz (Rüya Yıldırımlar)

Zuhal Olcay (Tomris Üstünoğlu)

Cem Bender (Çelebi Kayabeyli)

Berkay Ateş (Ozan Akınsel)

Cihangir Ceyhan (Ömer Ataycı)

Berker Güven (İskender Kayabeyli)

Toprak Can Adıgüzel (Ali Başsaygın)

Cem Sürgit (Bülent Mahirer)

Yiğit Sertdemir (Korkut Toprakoğlu)

Kayra Orta (Güneş Kayabeyli)

Kaan Şener (Atlas Mahirer)

Tayfun Eraslan (Kenan Yıldırımlar)

Meltem Keskin (Seher Akınsel)

Sekvan Serinkaya (Adnan)

Fatih Çetintaş (Taner Güvenbağ)

Rüzgar Diricanlı (Uzun)

Gizem Aydın (Sevinç)

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 07:23