Akrep yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Akrep gün mü değiştirdi?

Star TV ekranlarında bu sezon başlayan kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin ve Esila Umut'un yer aldığı Akrep dizisi gün değiştirdi. Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in yayın tarihinin Akrep'in yayın günü olan cuma günü olması nedeni iler her hafta cuma günü ekranlara gelen AKrep dizisi artık cuma günleri yayınlanmayacak. Seni Çok Bekledim dizisi 29 Ocak Cuma günü ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Başrolde Özcan Deniz'e İrem Helvacıoğlu eşlik ediyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlanarak yayın gününün belli olmasının ardında Akrep'in yayın günü değişti. Peki Akrep hangi gün yayınlanmaya devam edecek?

Akrep gün değiştirdi!

İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği, Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören’in kaleme aldığı Akrep dizisinin gün değiştirmesinin ardından diziseverler yeni yayın gününü merak edip araştırmaya başladı. Seni Çok Bekledim dizisinin cuma günü yayınlanmaya başlayacak olması nedeni ile yapım Akrep dizisinin gününü değiştirdi. Peki Akrep hangi gün yayınlanacak belli oldu mu?

Akrep'in yeni yayın günü ne zaman?

Akrep'in yeni yayın günü belli oldu. Akrep cuma gününden perşembe gününe alındı. Akrep dizinin yeni bölümü 28 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek Akrep dizisi her perşembe saat 20:00'de Star TV'de yayınlanmaya devam edecek.



