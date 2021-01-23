Akrep final mi yapıyor,gün mü değiştirdi? Akrep yeni yayın günü ne zaman?

Seni Çok Bekledim dizisinin yayın günü belli olarak cuma günü yayınlanacağı açıklandı. Fakat o gün Akrep'in yayınlanması Akrep'in final yapacağı iddialarını doğurdu. Peki Akrep final mi yapacak? İşte ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor..

Akrep final mi yapacak?

İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği, Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören’in kaleme aldığı Akrep dizisinin final yapacağı iddia edildi. Başrollerinde Evrim Alasya ve Demet akbağ'ın yer aldığı ve kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı Akrep dizisi final mi yapacak?

Star TV ekranlarında bu sezon başlayan kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin ve Esila Umut'un yer aldığı dizisnin final iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi her ne kadar yüksek reyting elde edemese de belli bir kitle tarafından beğenilerek takip ediliyordu. Final iddialarının ardından diziseverler Akrep dizisinin final yapıp yapmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Bu iddiaların asıl ortaya çıkış sebebi ise Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in yayın tarihinin Akrep'in yayın günü olan cuma günü olmasıydı. Seni Çok Bekledim dizisi 29 Ocak Cuma günü ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Başrolde Özcan Deniz'e İrem Helvacıoğlu eşlik ediyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlanarak yayın gününün belli olmasının ardından Akrep'in final yapacağı iddia edildi. Peki Akrep final mi yapacak?

Akrep gün değiştirdi!

Akrep dizisinin final yapacağı iddiaları doğru değil. Yapım Akrep dizisinin gününü değiştirdi. Peki Akrep hangi gün yayınlanacak?

Akrep'in yeni yayın günü ne zaman?

Akrep'in yeni yayın günü belli oldu. Akrep perşembe gününe alındı. Akrep dizisi her perşembe saat 20:00'de Star TV'de .

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 23:23