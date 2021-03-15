Akrep Dizisine Hangi Oyuncu Veda Etti?

Akrep isimli televizyon dizisi projesi Perşembe akşamlarında kendi saatinde Star TV ekranlarında hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Dizi, ilk bölümünde iyi bir çıkış yakalamış ancak ilerleyen haftalarda bu başarısını sürdürememişti ve temposu bir daha eskiye dönememişti. Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi birbirinden başarılı iki ismin başrol oyunculuğunu yaptığı dizide, hikaye de oyuncular kadar güçlü. Ancak bir süredir dizi reytingleri ile baş etmeye çalışıyor.

Senaryoda önemli gelişmeler olan dizide Bekir Aksoy tarafından Hayat verilen Fikret karakteri projeye Veda edip diziden ayrılmıştı senaryo gereği vefat edip proje eden ayrılan oyuncağa akrep dizisindeki görevinin sona erdiğini ve hikayenin fena gitmediğini ifade etmişti

Fikret karakterine hayat veren Bekir Aksoy ise bu durumun kendisi için güzel bir başlangıç olduğuna, aslında kötü bir durum olmadığına vurgu yaparken bu hafta itibarı ile Akrep dizisi ile olan tüm ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Diziye vefat ederek ayrılan oyuncu, bu kararı yapımcı ile birlikte ortak olarak verdiklerini ve bir problem yaşanmadığını belirtti. Bazı zamanlarda yapımın tıkandığını ve ortak bir karar vermenin gerektiğini açıklayan Aksoy, onların da bu şekilde yaptığını ve bir süre çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, sözlerini bundan sonra arkadaşlarının onsuz devam edeceklerini ifade ederek bitirdi.

Doktorlar isimli televizyon dizisinde hayat verdiği “Suat” karakteri ile birçok kişinin aklına bu rolüyle gelen başarılı oyuncu Bekir Aksoy, bu sezonda da ekranlarda yer alan doktor dizilerini beğendiğini söyledi. FOX TV'de ekranlara gelen Mucize Doktor ve Kanal D dizisi olan Hekimoğlu hakkında konuşan ünlü oyuncu, bu tip dizilerin artmasının hoşuna gittiğini ve çocukların, gençlerin böyle sahneleri gördüğü zaman doktor olmak istediklerini açıkladı. Diziyi izledikleri zaman cerrah olmak isteyen çocukların varlığına vurgu yapan Bekir Aksoy, hastane hayatındaki zorlukların da bu şekilde ekranlara geldiğini söyledi. Suat karakterine hayat verdiği “Doktorlar” dizisi için de o projenin iyi bir örnek olmaması durumunda bu şekilde devamlarının da gelmeyeceğini düşündüğünü bildirdi.