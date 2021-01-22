Akrep Dizisindeki Bu Yüzleşme Çok Konuşulacak! Beni Neden Bıraktın Anne?

Akrep dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanırken dizinin başrollerini Evrim Alasya ve Demet Akbağ paylaşıyor. Akrep’in yarın ekrana gelecek olan yeni bölümünde çok konuşulacak bir yüzleşme sahnesi akşam seyirci ile paylaşılacak. Anne-kız arasında yaşanacak olan yüzleşmede “ Beni neden bıraktın anne?” sözleri ise yarına damga vuracak gibi duruyor.

Dizinin yapımını 1441 Productions üstlenirken yedinci bölüm ise 22 Ocak Cuma günü 20.00’de Star Tv’de ekranlara gelecek. İzleyicilerin uzun zamandır beklediği Perihan-Ferda arasında olan yüzleşme ise uzun süre sonra ekranlara gelmesi ile dizinin adından söz ettirecek. Gerçekleşecek olan bu yüzleşmede Ferda annesiz büyümenin nasıl bir acıya sebep olduğunu itiraf ederken anne Perihan ise 1 yaşındaki bebeğini neden bırakıp gittiği hakkında konuşacak. Yıllar önce yaşanan terk etme olayından yıllar sonra meydana gelen yüzleşmede ise bastırılıp üstü kapatılmış olan derin duygular açığa çıkacak.

Perihan’ın torunu Ece için yaptığı patatesli börek anne-kız arasında yaşanacak olan yüzleşmeye sebep olurken Ferda acısını açığa çıkaracak. Anne sevgisinden mahrum kalarak çocukluğunu geçirmiş olan Ferda, gece geç saatlerde mutfağa gidip anne böreğini tadınca acı dolu geçen eski günlerini hatırlayıp gözyaşlarının akmasına engel olamayacak.

Anne Perihan da aynı zamanda mutfağa inip Ferda’yı ağlar halde bulunca hikayenin kendi açısından nasıl olduğunu paylaşacak. Gerçekleşecek olan bu yüzleşme ise Perihan’ın yıllar boyunca üstünü kapattığı acıları ve ilk evliliğinden kalan travmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olacak.

Ferda acılar içinde geçirdiği, annesiz kaldığı günleri hatırlayıp kendisini 1 yaşındayken bırakıp giden annesine neden sorusunu soracak. Sana ait olan küçücük bebeği nasıl ve neden bırakıp gittin sorusunu annesine yönelterek üstünü kapatmış olduğu duyguları açığa vurup çözüm bulmaya çalışacak.

Perihan da işkence ve şiddet gördüğü evliliğinden anılar hatırlatacak olan bebeği istemedim çünkü hep onu hatırlayacaktım. Ben de yok saydım açıklamalarını yapacak. Yeni bölümde meydana gelecek olan bu sahneler ardında derin izler bırakırken yüzleşme sahnesi yedinci bölümün en çok konuşulan olaylarından biri haline gelecek. Ve izleyiciler “Doğurmak anne olmak için yeterli midir?” Sorusu hakkında düşüncelere boğulacak.