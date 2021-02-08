Akrep Dizisi Son Gelişmeler! Ferda Zor Durumda

Star TV’nin beğenilerek izlenen dizisi “Akrep”, Perşembe günü ekranlara gelecek olan yeni bölümü ile seyircileri ile buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. 1441 Productions imzalı olan dizinin yeni bölümünde Hacer’in sahneleri geceye dengesini vuracak. Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan dizi farklı sahnelerini paylaşacak. Tüm dengeleri değiştirecek olan sahnelere şahit olacağız.

Son olarak Akrep’in gün değiştirme kararı aldığı öğrenilmişti. Bu kararı aldıktan sonra yeni gününde 2 bölüm yayınlanan dizi bu kez düşük reyting oranları ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak yine de hayranları diziyi yalnız bırakmadı ve dizinin toparlanması için büyük bir beklenti mevcut. Sevilen dizinin bu beklentiyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ise bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde ortaya çıkacak.

Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi birbirinden başarılı iki ismin başrolde yer aldığı “Akrep’te” Ferda Hanım’ın sert bir kayaya çarpacağı haberi öğrenildi. Berna’nın ölümü hakkında Perihan ile görüşen Ferda, gözyaşlarını tutamayacak. Diğer taraftan Hacer karakterinin ise gerçekleşen cinayet ile ilgili olarak elinde olan görüntüleri polise bildirmesi var olan hikayede büyük bir değişme gidilmesine sebep olacak. Her zaman bir adım önde olan Akrep Ferda, gelecek bölümde tam tersi durumları yaşayacak. Söylenenlere göre Ferda’nın kaderi artık Hacer’in elinde olacak. Hem de Ferda’nın Hacer ile Emgen Malikanesi’ne adım attığı ilk andan beri araları hiç iyi olmamıştı. Bu yüzden Ferda için zor günler kapıda yorumu yapıldı. Hacer, Berna’nın ölümü ile ilgili sırrı artık ortadan kaldırıp yeni hamleler yapıyor. Cinayet gecesi hakkında görüntüleri polisle paylaşan Ferda’nın hak ettiği cezayı almasını istiyor. Bununla birlikte Ferda’nın yapmış olduğu her şeye rağmen Perihan Emgen’e olan sadakatinden vazgeçmeyen Hacer, Ares’ten de hesap soracak. Akrep 10. bölümü ile Perşembe akşamı Star TV’de seyircileri ile buluşuyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 13:57