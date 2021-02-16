İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği, Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören’in kaleme aldığı Akrep dizisinin final yapacağı iddia edildi. Başrollerinde Evrim Alasya ve Demet akbağ'ın yer aldığı ve kadrosunda birçok ünlü ismin bulunduğu Akrep dizisi final mi yapacak?

Star TV ekranlarında bu sezon başlayan kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin ve Esila Umut'un yer aldığı dizisnin final iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi her ne kadar yüksek reyting elde edemese de belli bir kitle tarafından beğenilerek takip ediliyordu. Final iddialarının ardından dizi severler Akrep dizisinin final yapıp yapmayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Akrep cuma günleri yayınlanırken Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin yayın hayatına başlaması ile gün değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü Özcan Deniz uğurlu günü olduğuna inandığı cuma günü yayınlanmasını istiyordu. Bu nedenle Akrep dizisi perşembe gününe alındı. Bu durumda perşembe günü yayınlanan Sol Yanım'da çarşambaya alındı. Sol Yanım ve Akrep yeni günlerinde ise reytinglerde hüsrana uğradı. İlk final haberi Sol Yanım'dan geldi. Sol Yanım'ın final yapmasının ardından gözler Akrep dizisine çevrildi.

Perşembe günü birbirinden iddialı diziler yayınlanıyor. Özellikle ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova ve FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor reytinglerde kapışıyor. Akrep ise kendine yer bulamıyor. Bu nedenle final iddiaları gündemden düşmüyor.

Akrep dizisi henüz final karar almadı. Dizinin ilerleyen bölümlerindeki aldığı reyting oranına göre karar verilecek. Akrep her perşembe saat 20:00'de Star TV'de yayınlanıyor.



