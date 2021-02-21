Akıncı’da Reytingler Düştü Oyuncular Parti Yaptı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı isimli sevilen proje cuma akşamların da seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız gibi iki başarılı ismin buluştuğu başarılı dizi Akıncı, fantastik bir kahramanlık hikayesini ekranlara getirip seyirciyle buluşturuyor. Bugüne kadar yapılanların tersi olarak türü bakımından fantastik bir diziyi ekranlara getirmek oldukça büyük bir risk iken ATV’nin bu yapımı istemesi oldukça takdir edici bir davranış olarak değerlendirildi. İki başarılı ismi başrol oyuncusu olduğu Akıncı'nın izlenme oranları ise yapımcıya hayal kırıklığına uğrattı. Dizi ekranlara gelmeden önce oldukça sıkı bir şekilde eğitimler alan Şükrü Özyıldız ve tüm oyuncu kadrosu titizlik ile çalışmış ve bu dizi için fazla emek harcamıştı ancak reytinglerinin iyi olmadı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Zorlu bir gün olan Cuma akşamlarında Atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, rakiplerine göre daha az izlenme oranları alıyor ve zor bir durumda bulunmakta.

Hem oyunculuk performansları hem de dizinin hikayesi bakımından bir sorun görünmeyen dizide kurgunun izleyiciyi fazla cezbetmediği görüldü. Ancak reytingler düşük olsa da paylaşılan bir fotoğraf oyuncu kadrosunun mutlu olduğunu belli etti. Diziznin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'ın doğum günü set içerisinde kutlanarak sevgi dolu anlar yaşandı. 18 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gelen Şükrü Özyıldız'ın doğum günü ekip arkadaşları tarafından set içerisinde kutlandı. 6 yıl sonra Büşra Develi ile tekrar buluşup aynı sette yer alan Şükrü Özyıldız'ın partneri ile çok iyi anlaştığı ise bilinen bir gerçek. Develi de yakın arkadaşını özel gününde yalnız bırakmadı. Akıncı karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, dizi setinde ekip arkadaşları ile birlikte pasta keserek doğum günü kutlamasını gerçekleştirdi. Paylaşılan fotoğraflardan anlaşıldığı üzere oyuncu, oldukça mutlu gözüküyordu. Ekip, Akıncı karakterine özel bir pasta hazırladı ve arkadaşlarına sundu. Kutlamada ise Akıncı'nın partneri olan Büşra Develi'nin yanında yönetmen Veli Çelik ve Hira Koyuncuoğlu, Berrin Arısoy ve Berrak Kuş gibi isimler de oyuncunun kutlamasına eşlik etti.