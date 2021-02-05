Akıncı Yusuf kim? Murat Parasayar Akıncı dizisinde!

Akıncı dizisinin kadrosuna Kurtlar Vadisi dizisinin başarılı oyuncularından Murat Parasayar dahil oldu. Murat Parasayar Yusuf karakterini canlandıracak. Peki Murat Parasayar kimdir?

Akıncı dizisine ait bilgiler!

Osmanlı tarihinden esinlenerek İstanbul'u korumaya çalışan bir halk kahramanının hikayesinin anlatıldığı Akıncı dizisinde ;Şükrü Özyıldız modern bir süperkahraman olan Akıncı'yı canlandırıyor. Büşra Develi başrolde Şükrü Özyıldız'a eşlik ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat,Yıldıray Şahinler, Müge Boz, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Yılmaz Bayraktar, Atakan Hoşgören ve Deren Talu gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını NTC Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Veli Çelik oturuyor. Çekimleri İstanbul'un özellikle tarihi yerlerinde gerçekleşirken, hayali karakter Akıncı bol aksiyonlu ve olağandışı konusu ile merak uyandırıyor. Akıncı dizisi her cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Murat Parasayar, 1966 yılında Bursa‘da doğmuştur. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Mankenlikle başlayan kariyerine sunuculuk ile devam edip sonrasında birçok reklam filmlerinde oynamıştır.

1992 yılında “Barışta Savaşanlar” isimli dizideki başrol ile dizi oyunculuğuna adım atmıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmlerde yer almıştır.

Rol Aldığı Diziler:

Hayatımın Aşkı

Tövbeler Tövbesi

Kurtlar Vadisi Pusu

Hesaplaşma

Aşkımızda Ölüm Var

Camdan Pabuçlar

Benim İçin Ağlama

Gül ve Diken

Barışta Savaşanlar

Belalım benim

Sen Allahın Bir Lütfusun

Mirasyediler

İlk Aşk

Rol Aldığı Sinema Filmleri :

4N1K 1

Benzersiz

Senarist

Meleklerin Mucizesi







Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 15:43