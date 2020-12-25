Akıncı ne zaman başlayacak? Süper kahraman geliyor!

ATV ekranlarında başlayacak olan,başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu.İlk fragmanı yayınlanan dizi konusu ile oldukça dikkat çekti. Osmanlı tarihinden esinlenerek İstanbul'u korumaya çalışan bir halk kahramanının hikayesinin anlatılacağı dizide Şükrü Özyıldız Modern Süperkahraman Akıncı'yı canlandıracak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat,Yıldıray Şahinler,Müge Boz,Berrak Kuş,Berrin Arısoy,Yılmaz Bayraktar, Atakan Hoşgören ve Deren Talu gibi birçok ünlü isim yer alıyor.Dizinin yapımcılığını NTC Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Veli Çelik oturuyor.

Çekimleri İstanbul'un özellikle tarihi yerlerinde gerçekleşirken, hayali karakter Akıncı bol aksiyonlu ve olağandışı konusu ile merak uyandırıyor. Akıncı dizisi 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında başlıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 04:56