Akıncı Komiser Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu yaşı, boyu, dizileri, sevgilisi..?

ATV'nin yeni aksiyon dizisi Akıncı'nın kadrosuna güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu katıldı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisinde Hira Koyuncuoğlu bir komiser yardımcısını canlandıracak. Komiser Yardımcısı Güneş Erden' e can verecek olan Hira Koyuncuoğlu'nun hayatına dair merak edilenler ise haberimizde yer alıyor..

Komiser Güneş Erden kimdir?

Neşeli, zeki ve analitik düşünen biri olarak ekibe dahil olacak. Kısa zamanda Kemal ve ekibine birçok şey katarak sevilen biri olacak. Olayların aydınlanmasında etkili rol alacak.

Çekimleri İstanbul'un özellikle tarihi yerlerinde gerçekleşen, hayali karakter Akıncı bol aksiyonlu ve olağandışı konusu ile merak uyandırmayı başarıyor. Diziye ait bilgiler ise şöyledir:

Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrolünde olduğu Akıncı dizisinin kadrosunda Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat, Yıldıray Şahinler, Müge Boz, Berrak Kuş, Berrin Arısoy,Yılmaz Bayraktar, Atakan Hoşgören ve Deren Talu gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Dizinin yapımcılığını NTC Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Veli Çelik oturuyor. Senaryo ise Hakan Kandal tarafından kaleme alınıyor.

Akıncı hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanıyor?

Akıncı dizisi her cuma saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Hira Koyuncuoğlu kimdir?

İstanbullu Gelin dizisi ile geniş kitlelerce tanınan Hira Koyuncuoğlu şimdi Akıncı dizisinde yer alacak. Oyuncuya ait bilgiler ..

7 Ocak 1995 yılında Yalova’da dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi mezunudur. 2012 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi ile oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bir dönem Berkay Hardal ile aşk yaşamıştır. Oyuncunun yer aldığı dizilerden bazıları ise şunlardır: İstanbullu Gelin, O hayat Benim, Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu , Maria ile Mustafa





