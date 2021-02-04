Akıncı Final Mi Yapıyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Akıncı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Cuma akşamları televizyon ekranlarında yayına verilen dizinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız’ın ise yeni dizisi için büyük bir çaba gösterip emek verdiği biliniyor. Oyuncunun canlandıracağı karakter özellikleri gereği fit bir vücuda sahip olması gereken başrol oyuncusu, bu görünüme kavuşmak için uzun bir süre sağlıklı beslenip diyet yapmak durumunda kalmış.

Akıncı karakterini başarı ile ekranlara taşıyıp ona hayat veren Şükrü Özyıldız, bu formunu korumak için halen beslenmesine dikkat etmekte. Üstelik Özyıldız yemek yemeyi çok seviyor. Buna rağmen projesi için fedakarlık yapan oyuncu hayranlarından da bu hareketi ile beğeni toplamakta. Geçtiğimiz senenin Nisan ayından itibaren hayat vereceği Akıncı karakteri için sıkı çalışıp fitness ve silah eğitimleri eğitimleri alan Özyıldız, rolü için zaman harcayıp emek verdi. Dizinin çekimleri ise Ağustos ayında başlamıştı. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak tarihinde de televizyondaki yayın hayatına başlayan dizinin hazırlık süreci oldukça yoğun geçmiş.

Atv’nin yayın hayatına fantastik türde bir diziyi akışa vermesi ise büyük bir cesaret olarak değerlendirildi. Ancak gerçekler bu kadar emek harcanmış dizi için beklentileri karşılamadı. Dizinin izlenme oranları ilk bölüm haricinde beklenildiği kadar yüksek gelmedi. Bu durum sebebi ile başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, dizisinin düşük reytinglerine üzüldü. Oyuncunun hazırlık süresinde aldığı eğitimler ve harcadığı zaman düşünüldüğünde Özyıldız’ın hayal kırıklığını tahmin etmek zor olmuyor.

Aldığı eğitimlere rağmen dizinin bazı aksiyon sahnelerinde zorlandığını itiraf eden başarılı oyuncu, kostümü için ise dışarıdan havalı gözükse de giyildiği zaman zor taşındığını ifade etti. Hareket imkanının kısıtlı olduğu hakkında konuşan oyuncu, motivasyonlarının çok yüksek olması sebebi ile bu tip olayların üstesinden gelebildiklerini ve bu olayları tatlı küçük engeller olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Bu proje için ciddi bir emek harcandığını hatırlatan dizinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, verilen bu emeklerin bir karşılığı olmasının beklentileri dahilinde olduğunu ve aynı zamanda bunun için potansiyele de sahip olduklarını düşündüğüne dair konuşmasını gerçekleştirdi.