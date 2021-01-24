Akıncı final mi yapıyor? Akıncı 'dan kötü haber!

ATV ekranlarında yeni başlayan,başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisinin final kararı aldığı iddia edildi. Akıncı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Akıncı dizisinin final iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Akıncı final mi yapacak? Akıncı neden final yapacak?

ATV 'de henüz 4 bölümü yayınlanan Akıncı dizisinin final yapacağı ileri sürüldü. Osmanlı tarihinden esinlenerek İstanbul'u korumaya çalışan bir halk kahramanının hikayesinin anlatıldığı dizide Şükrü Özyıldız Modern ve Milli Süperkahraman Akıncı'yı canlandırıyor.

Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrolünde olduğu Akıncı dizisinin kadrosunda Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat,Yıldıray Şahinler,Müge Boz, Berrak Kuş, Berrin Arısoy,Yılmaz Bayraktar, Atakan Hoşgören ve Deren Talu gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını NTC Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Veli Çelik oturuyor. Çekimleri İstanbul'un özellikle tarihi yerlerinde gerçekleşirken, hayali karakter Akıncı bol aksiyonlu ve olağandışı konusu ile merak uyandırmayı başarmış ve ilk bölümü ile iyi bir başlangıç yapmıştı. Fakat ilerleyen bölümler böyle olmadı. Dizinin ilk bölümünden sonra yayınlanan 3 bölümünde de reytingler şok etti. Akıncı dizisi reytinglerde ilk 10'abile giremedi. Akıncı dizisi ilginç, farklı konusu ve başarılı kadrosuna rağmen istenilen başarıyı gösteremeyerek reyting kurbanı oldu. Bu nedenle Akıncı dizisinin final yapması gündeme geldi.

Akıncı ne zaman final yapacak?

Akıncı'nın finali hakkında yapımdan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Fakat ilk 10 bölümlük anlaşma bittiğinde final yapması bekleniyor. Bu süreçte dizinin reytinglerinde artış olursa dizi devam edebilir. Fakat bu durumda zor gibi gözüküyor. Çünkü Akıncı cuma günleri yayınlanıyor. Cuma günü bibirinden iddialı diziler yer alıyor. Özellikle Arka Sokaklar 15 yıllık olmasına rağmen zirvede yerini koruyor. Aynı şekilde yeni başlayan Kırmızı Oda'nın izlenme oranı çok yüksek. Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'de bu cuma başlıyor. Böylelikle reyting savaşları devam ederken bazı diziler 10 bölüm bile dayanamayarak ekranlara veda ediyor.





Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 19:39