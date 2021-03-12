Akıncı Düşük Reytingler Alarak Hayal Kırıklığına Uğratmıştı! Dizide Yeni Gelişmeler Olduğu Öğrenildi

ATV ekranlarının Akıncı isimli başarılı dizisi, Cuma akşamlarında televizyon dizisi hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 10 bölümünü ekranlara getiren Akıncı, fantastik hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi ikilisi bulunurken kadroda bulunan diğer oyuncuların performansları da oldukça beğeni toplamakta. Bir kahramanlık hikayesini konu edinen Atv dizisi, oyuncuların başarılı performansları ve güçlü hikayesine rağmen düşük reytingler alıp hayal kırıklığına uğratmıştı. İkinci bölüm itibarı ile istediği çıkışı yakalayamayan ve haftalarca düşük reyting oranları ile yayın hayatına devam eden Akıncı, akşam saatlerinde 11. bölümünü ekranlara getirecek.

Atv'nin dizisinin her bölümünde aksiyon sahneleri bol oluyor. Dizinin yeni bölümünde de yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Dizi, 10 bölümü ile kemik bir izleyici grubu oluşturmuştu. Edinilen son bilgilere göre, 11. yeni bölümde Akıncı’da yeni gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi. Geceye damgasını vuracak olan olay ise Kemal komiserin Cüneyt'in kurduğu kumpas sonucunda görevden alınıp cezaevine gönderileceği oldu. Cüneyt’in yaptığı bu hamle yani Kemal'i cezaevine girmesi, onu sindirmek için yapılan ilk olay idi. Cüneyt, bu yaptığından sonra durmayacak ve daha fazlası için hareketlenecek.

Diğer taraftan Güneş ise Nergis’ten bir konuda yardım isteyecek. Daha fazla bilgi öğrenmek isteyen Güneş, Nergis’ten destek talebinde bulunacak. Kemale kurulan kumpası öğrenmek için Taşkın'la birlikte mücadele gerçekleşecek ve Cüneyt tarafından itiraz gelemeyecek. Cüneyt’in elini kolunu bağlayacak kadar sağlam delilere ulaşılacak.

Onlar, Cüneyt'in açıklarını bulmak için harekete geçerken Akıncı da onlara destekte bulunacak. Ancak onların bundan fazla haberi olmayacak. Bununla birlikte Nergis ise Fatih'e açılan soruşturma hakkında kendisini suçlu hissedecek ve Fatih'in isminin aklanması için bir haber çalışması gerçekleştirecek. Orhan Bey ise dizinin yeni bölümünde Lucas ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşacak. Akıncı da Lukas’ bulmak için yeni plan yapacak.