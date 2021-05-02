Akın Akınözü'nün Hercai Setindeki Kavga Görüntüleri Ses Getirdi

Hercai isminde olan ve büyük başarılara imza atan televizyon dizisi projesi ATV ekranlarında uzun bir süre seyirci kitlesi ile buluşmuş ve geçtiğimiz hafta pazar akşamında final yaparak ekranlara ve hayranlarına veda etmişti. Başarılı projenin son haftalarında ise bazı haberler çıkmış ve dizi oyuncularından Akın Akınözü hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Dizinin final yapması sonrasında bu iddialar son bulunmazken konu daha da derinleşti ve bazı görüntülerin ortaya çıktığı söylenildi. Hercai’de başrole hayat veren ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün sette yaşandığı öne sürülen ve yapım koordinatörü ile arasında geçtiği söylenilen tartışman sonrasında gittiği ve saatlerce geri dönmediği iddia edilmişti ve ünlü oyuncudan şikayetçi olunduğu öne sürülmüştü.

Daha önce de buna benzer konular gündeme gelmiş ve oyuncunun sık sık sete geç geldiği ve sorunlar yaşandığı söylenilmişti. Buna rağmen bölümün yetiştirilmesi adına Akın Akınözü'nün dizi setine geç gelmesinin alttan alındığı söylenmiş fakat dizinin final bölümünün çekildiği son haftada da ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün tekrardan sete geç gelmesi sebebiyle bir tartışma yaşandığı ve ünlü isminde seti terk edip saatlerce sete geri dönmedi iddia edilmişti.

Hercai dizisi ile kariyerinde parlama noktası yaşayan ünlü isim Akın Akınözü ise ortaya atılan bu iddialar sonrasında setteki gecikmenin kendisi sebebiyle kaynaklanmadığını üstelik hakarete uğrayan kişinin ve karavanı dağıtan kişinin de kendisini olmadığını iddia edip karşı bir suçlama gerçekleştirmişti.

Ünlü oyuncular Akın Akınözü ve Ebru Şahin ikilisinin başrollere hayat verdiği dizinin çekimleri sırasında meydana gelen bu olay ardından Mia Yapım Genel Koordinatörü Suat Erdolmuş da konu hakkında bazı açıklamalar yapmış ve sosyal medya hesabından yazdıkları ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Dizinin başrolü ünlü oyuncu Akın Akınözü ise konu hakkında yapmış olduğu açıklamada ortaya atılan iddiaları yalanlamış ve kendisinin mağdur taraf olduğunu belirtip bir savunma yapmıştı. Bunun yanı sıra Akın Akınözü yaşanan konu ile ilgili adli bir şikayette bulunduğunu da söylemişti.