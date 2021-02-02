AK Parti’den Payitaht Abdülhamit Dizisine Sert Eleştiriler Geldi!

AK parti siyasal erdem ve etik kurul başkanı olarak görev yapmakta olan Halide Ezen İncekara’dan diziye oldukça sert eleştiriler geldi.

Ezen İncekara, şu an da Ak parti milletvekili ve siyasal erdem ve etik kurulu başkanı olarak görev yapmakta. Ezen İncekara tarafındansa TRT 1 yapımı olan ve birçok kişi tarafından sevilen Payitaht Abdülhamit dizisi için oldukça sert eleştiriler geldi. Diziye yapılan eleştiriler ise sosyal medya da gündem oldu. Ezen İncekara tarafından yapılan eleştirilerin ana metni ise dizideki Abdülhamit Han imajı oldu.

ABDÜLLHAMİT HAN ELEŞTİRİLDİ

Ak Parti siyasal erdem ve etik kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ezen İncekara tarafından TRT 1 ekranlarının oldukça popüler ve sevilen dizilerinden biri olarak tarihe kazımış Payitaht Abdülhamit için oldukça sert eleştiriler geldi. Eleştirilerin ana odağı ise Abdülhamit karakteri oldu. Abdülhamit Han’ın işlenişi ve padişah hakkında çizilen imaj hakkında sert eleştiriler geldi.

Halide Ezen İncekara tarafından yapılan eleştirilerde ise iri bir yüzük, bir baston ve halka karışmayan uzakta olan bir Abdülhamit Han’ın çizilmesi kötü oldu. Ezen İncekara böyle bir kötü imaj çizildiğini ve bunun hak edilmediğini açıkladı.

Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Payitaht "Abdülhamid" dizinin başlama tarihinin açıklanması ile birlikte dizinin konusu büyük merak konusu oldu.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

Dizi ise son Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülhamid’in saltanatını ele alıyor. Abdülhamid’in saltanatının 20.yılında bir yandan içeride Jön Türkler ve çeşitli muhalifler baskı yapmaktadır.

Öte yandan İngiltere başta olmak birçok devlet ile mücadele edilmektedir. Dizi konusu olarak Sultan Abdülhamid’in devlet bir arada tutmak için verdiği mücadeleyi ve Filistin toprakları için verdiği savunmayı anlatmaktadır.

II. Abdülhamid rolünde ise Bülent İnal oynamaktadır. II. Abdülhamid ise Padişah Abdülmecid’in oğludur ve 34.Osmanlı padişahıdır.