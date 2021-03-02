Ajdar'dan Armağan Çağlayan'a tuhaf yanıt!

Ünlü Türk yapımcı Armağan Çağlayan bir süredir YouTube üzerinden "Gör Beni" isimli bir programın sunuculuğunu yapıyor. Programında sanat ve siyaset dünyasından ünlü isimleri ağırlayan ve hayatlarına dair önemli sorular yönelten Armağan Çağlayan, bu hafta Ajdar'ı konuk etmek istedi ancak umduğunu bulamadı. Kendisinin de jürisi olduğu Popstar'a yarışmacı olarak katılan ve üne kavuşan Ajdar'ı programına davet eden Çağlayan, beklemediği bir yanıt aldı.

"Kredi için başvurduk, Ajdar'ı alacağız"

Ajdar ile aralarına geçen konuşmaya dair Twitter'dan paylaşım yapan Çağlayan, Ajdar'ı programa davet ettiğini duyurdu. Armağan Çağlayan, programa çıkmaya karşılık olarak Ajdar'ı, kendisinden 1 milyon euro istediğini belirtti. Çağlayan, Ajdar'ın isteğini anlattığı mesaja "Gününüzü şenlendireyim mi?" diyerek başladı. Bir takipçi, Ajdar'a 1 milyon euro verip programa çıkarılması gerektiğini esprili bir dille ifade etti. Armağan Çağlayan ise bu isteği "Kredi için başvurduk" şeklinde yanıtladı.

2003 yılında yayınlanan Popstar Türkiye ile tanındı

Gerçek adı Mehmet Anık olan Ajdar, 2003 yılında Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınmıştı. Tuhaf hareketleri ve şarkıları nedeniyle ülkenin gündemine oturan Ajdar'ın Makine mühendisi olduğunun ortaya çıkması da şaşkınlığa neden olmuştu.

"Çikita Muz", "Nane Şekeri", "Kon Kon", "Şahdamar" ve "Çatla Patla" gibi şarkılarla popüler olan Ajdar, Türkiye'nin magazin gündeminde kendisine zaman zaman yer buldu. 2007 yılında Alihan tarafından darp edilmesiyle gündeme gelen Ajdar'ın en popüler şarkılarından olan Çikita Muz ile ilgili de zaman zaman tartışmalar ortaya çıktı. Erol Büyükburç, bu şarkının fikrini Ajdar'a kendisini verdiğini söylemiştir.