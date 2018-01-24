Ajda Pekkan'ın ilk eşi Coşkun Sapmaz hayatını kaybetti

Bir zamanlar Adana’nın en köklü zenginlerinden olan Akbank'ın kurucularından, BOSSA’nın ortağı, bugün hayatta olmayan Ahmet- Gülseren Sapmaz'ın oğlu Coşkun Sapmaz 64 yaşında hayatını kaybetti.Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Çoşkun Sapmaz geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.Cenazesi 22 Ocak’ta Bağlarbaşı’ndaki Şakirin Camii'nden kaldırılıp Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Coşkun Sapmaz adını ilk kez 45 yıl önce duymuştuk. 17 Kasım 1973’te İstanbul’da Ajda Pekkan ile çok sürpriz bir evlilik yapmıştı. B

Ajda Pekkan 6 günlük evliliği için yıllar sonra şöyle demişti: “O zamanlar daha çocuktum, maalesef önümü göremedim"