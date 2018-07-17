Ahmet Kural Ve Sıla Cephesinde Hareketli Saatler

Geçtiğimiz yıl sevgili olan ve yakın zaman önce ayrılan çiftin yeniden barışacakları iddiaları o dönem çok konuşulmuştu. Bu iddia yeniden gündeme geldi. Yeniden barışma ihtimallerinin gündeme gelmesinin nedeni ise Ahmet Kural’ın yaptığı bir hareket… bilindiği üzere ayrıldıktan sonra ikili birbirlerini her yerden silmişti. Fakat Ahmet Kural buna daha fazla dayanamadı ve Sıla’yı yeniden takip etmeye başladı.Ahmet Kural’ın yeniden Sıla’yı takip etmesinin üzerine ‘Acaba yeniden barışıyorlar mı?’ sorusu akıllar getirmişti ki çok geçmeden takibi geri bıraktı. Sadece iki saat süren bu heyecan sonrası Kural’ın takibi bırakması ‘Sıla engeli bastı’ şeklinde yorumlandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 11:41