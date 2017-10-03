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Ahmet Kural baba mı oluyor ? Sıla hamile mi ?

Magazin dünyasına bomba gibi düşen son dakika haberinde sevilen şarkıcı Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi.

03 Ekim 2017 Salı 14:11
Ahmet Kural baba mı oluyor ? Sıla hamile mi ?

Ekranların sevilen yüzü Ahmet Kural ile sevilen şarkıcı Sıla Gençoğlu bebek sahibi mi oluyor ?

Geçtiğimiz Mart ayından beri birliktelikleri devam eden Sıla ve Ahmet Kural hakkındaki iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü.Star Tv'de ekranlara gelen Duymayan Kalmasın programında Sıla'nın hamile olduğunu ve bunu duyan Ahmet Kural'ın sevinçten havalara uçtuğu açıklandı.

Uzun bir süredir Sıla'nın Suadiye'deki evinde yaşayan çiftin yaşadıkları bu büyük aşkı bir bebek ile taçlandırmayı düşündükleri de gelen bilgiler arasında.

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