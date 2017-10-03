Ahmet Kural baba mı oluyor ? Sıla'dan son dakika bebek açıklaması 

Ekranların sevilen yüzü Ahmet Kural ile sevilen şarkıcı Sıla Gençoğlu bebek sahibi mi oluyor ?

Geçtiğimiz Mart ayından beri birliktelikleri devam eden Sıla ve Ahmet Kural hakkındaki iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü.Star Tv'de ekranlara gelen Duymayan Kalmasın programında Sıla'nın hamile olduğunu ve bunu duyan Ahmet Kural'ın sevinçten havalara uçtuğu açıklandı.

Uzun bir süredir Sıla'nın Suadiye'deki evinde yaşayan çiftin yaşadıkları bu büyük aşkı bir bebek ile taçlandırmayı düşündükleri de gelen bilgiler arasında.

Sıla'dan son dakika bebek açıklaması

"Hamile değilim, güzel şeylere gebeyim.Bu ay sonu ikiz bebeklerim geliyor.Biri şarkı biri şiir.Benden mutlusu yok ! Hepsi benim bebeklerim."