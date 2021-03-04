Ahmet Kaya'nın ailesinden o filme tepki!

Gösterime girmek üzere olan Son Şarkı filmi, şarkıcı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alıyor. Duyurulduğu ilk günden itibaren büyük ilgi çeken filmde Ahmet Kaya rolünü Celil Nalçakan canlandırıyor. Ezgi Şenler ise Ahmet Kaya'nın eşi olan Gülten Kaya'ya hayat veriyor. Filmin çekimleri geçen yıl mart ayında tamamlandı ancak pandemi koşulları nedeniyle gösterime giremedi. Filmde Ahmet Kaya'nın müzik hayatıyla ilgili bilinmeyenlerle birlikte ünlü şarkıcının gerçek görüntülerine de yer veriliyor.

Filmde Ahmet Kaya'nın gerçek görüntülerinin gösterilmesine, ünlü şarkıcının eşi Gülten Kaya ile iki kızı karşı çıktı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Ahmet Kaya'nın ailesi çekimleri sona eren film için kendilerinden izin alınmadığını belirtti. Dava dilekçesindeki ayrıntıları Hürriyet'ten Özge Eğrikar duyurdu. Dilekçede filmin yayınlanması durumunda Kaya ailesinin "maddi ve manevi zarara uğrayacağı" belirtildi. Filmin yapımcılığını yürüten Erbay Medya şirketinin filmi yurt içi veya yurt dışında gösterime sokmamasının talep edildiği bildirildi.

Davayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şarkıcı Ahmet Kaya'nın gerçek görüntülerin kullanıldığı sahnelerin filmden çıkarılması gerektiği kaydedildi. Raporda, gerçek görüntülerin yanı sıra "Ağladıkça", "Beni Buralarda Arama Anne", "Müjgan’la Biz Ağlaşırdık" ve "Vay Anam" şarkılarına da filmde yer verilmemesi gerektiği ifade edildi. Bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda mahkeme, "Son Şarkı" adlı filmin gösterime giremeyeceği kararını verdi. Ahmet Kaya'nın şarkılarının mali haklarını alan "Gam Müzik" adlı şirket de "mali ve manevi haklarının ihlali" nedeniyle dava açtı.

Gülten Kaya: "Kifayetsiz muhterisler"

Geçen yıl gösterime giren "İki Gözüm Ahmet" filmi hakkında da daha önce açıklamada bulunan Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, filmi yapanları "kiyayetsiz muhterisler" olarak nitelemişti. Gülten Kaya, filmi yapan ve filmde oynayan kişilerin Ahmet Kaya ile düşünsel yönden hiçbir bağlantısının olmadığını belirtmişti. Kaya, bu kişilerin Ahmet Kaya ile bir kez bile yan yana gelmediğini sözlerine eklemişti. Ünlü şarkıcı Ahmet Kaya, "Hoşçakalın Gözüm" adlı albümünün kayıtlarını yaptığı sırada 16 Kasım 2000'de Paris'te kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 14:57