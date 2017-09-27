Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'

2015 yılında 'Bla Bla Bla' isimli single çalışmasından sonra, Türkçe sözlü dans parçası olan 'Sana Yazdım' tüm sevenleri ile buluştu. Almanya'da başladığı müzik kariyerine Türkiye'de devam eden ve 90'lı yıllarda 'Ah Canım Vah Canım' şarkısı ile büyük üne kavuşan Ahmet Akkaya, müzik kariyeri boyunca ilk kez yapımcılığını ve prodüktörlüğünü kendisi üstlendi.

Effective Stüdyo'da gerçekleşen kayıtların mix’i, Alman kökenli önemli çalışmalarda imzası olan Tone Meister Tufan Dağtekin yaptı. Şarkının video klibinin yönetmenliğini ise, yeni neslin en yetenekli yönetmenleri arasında gösterilen Erman Alkış yaptı. Klipte Ahmet Akkaya'ya, herkesin yakından tanıdığı ünlü aktris ve astrolog Şara Eylem Calp eşlik etti.

2 yıl süren aranın ardından 'Sana Yazdım' şarkısını tüm müzikseverler ile paylaşmanın heyecanını duyan Akkaya, evrensel müzik değerlerini kucaklayan ve hayalini kurduğu Türkçe sözlü müziğin peşinden koşmaya devam ettiğini belirtti.