'Agora Meyhanesi' artık O'nsuz olacak !

Çok sayıda şarkının söz yazarı olan Onur Şenli’nin vefat ettiği haberini, ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, İnstagram’da yaptığı paylaşıma, "Agora Meyhanesi yetim kaldı. Kanserle savaşan değerli söz yazarı Dr. Onur Şenli’yi, maalesef bugün tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Cenazesi 9 Eylül 2017 tarihinde, öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılacaktır. Şenli, İstanbul’da Agora Meyhanesi diye bir yer olduğunu bilmiyordu ve Aysel Gürel, Balat'taki Agora Meyhanesi'nden söz edince öğrenmişti. Nur içinde yatsın inşallah" notunu yazarak, Agora Meyhanesi isimli şiirin tamamını yayınladı.