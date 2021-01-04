Ağır Romantik Filminin Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Hangi Kanalda?

Bu akşam televizyonda Arıza dizisinin yerine yayınlanan Ağır Romantik filmi, ilk kez televizyon seyircisi ile buluşacak. Son zamanların popüler oyuncularının kadrosunda olduğu film, vizyona girdiği zaman sinema izleyicilerinden tam not almıştı. Senaryosu Deniz Denizciler tarafından yazılan filmin yönetmenliğini de aynı kişi yapmıştır. Yapımcılığını Azeri iş adamı Ruhi Aliyeva’nın üstlendiği film yolları aniden kesişen iki aşığın hikayesini ele almaktadır.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ HANGİ KANALDA?

2020 yılında vizyona giren Ağır Romantik filmi, televizyonda ilk kez bugün saat 20.00’da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Filmin tekrarı ise bu gece 00.45’te yine Show TV’de başladı.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU NE?

Tuvana Türkay’ın canlandırdığı Aslı Egeli karakteri, heykeltıraş bir annenin ve profesör babanın konservatuar eğitimi alan bir genç kızıdır. Beyoğlu’nda bir gün gezerken bir adamın saldırısına uğrayan Aslı’nın çantası çalınır. Kerem, korku ve panik dolu olan Aslı’ya, çantasını bulması için yardım eder. Bu buluşmanın ardından Aslı ve Kerem’in arasında bir aşk doğar ve hikaye evlenmeye kadar uzanır. Aslı’nın hiç alışık olmadığı bir dünyadan gelen Kerem, kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtacaktır. İstanbul’un en büyük hırsızlık çetesinin lideri olan Kerem’in babasını ve bu korsanlık çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal ise Aslı’nın dayısıdır. Aslı ve Kerem’in en güzel günleri, yaşanan olaylar yüzünden hiç unutamayacakları bir gün olur.

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI KİMLER?

Tuvana Türkay: Aslı Egeli

Onur Tuna: Kerem Babayiğit

Sermiyan Midyat: Danyal

Altan Erkekli: Servet Babayiğit

Durul Bazan: Haktan Hakyemez

Semra Dinçer: Nermin

Servet Pandur: Nejla Egeli

Gazanfer Ündüzç: Nejat Egeli

Arif Selçuk: Halo Dayı

İsmail Nadir Bilgili: Nadir

Funda Dönmez: Nazlı

Egemen Şimşek: Cafer

Ersel Şibil: Sevcan

Ali Rıza Tanyeli: Reşat

Mustafa Dok

Samet Denizdurduran

AĞIR ROMANTİK NE ZAMAN YAYINLANDI?

Başrollerinde Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın yer aldığı Ağır Romantik filmi Şubat 2020’de vizyona girmiş ve seyircilerin beğenisini kazanmıştı. Aslı ile Kerem'in imkansız aşkının ele alındığı Ağır Romantik filmi bugün televizyon izleyicisi ile ilk defa buluştu.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin yapımcısı olan Ruhi Aliyeva ve hem yönetmen hem senarist olan Deniz Denizciler, saat 21.30’da Nişantaşı’nın en işlek saatlerinden birinde caddeyi trafiğe kapatıp aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerini çektiler.