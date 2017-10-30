Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108467
ALTIN
155.405
DOLAR
3.7882
STERLİN
4.9994
EURO
4.4092
Erzincan'da korkunç kaza : 15 kişi yaralandı !
Erzincan'da korkunç kaza : 15...
İntihar Eden Kızına, 'Ne Derdin Var Rezil!' Dedi...
İntihar Eden Kızına Bağıran Anne!
Okulda korkunç olay ! 1 kişi öldü , 4 kişi de yaralandı
Okulda korkunç olay ! 1...
Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından PKK belgeseli yayımladı !
Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından...
Benzine ve Motorine zam geldi 30 Ekim Benzin fiyatları
Benzine ve Motorine zam geldi...

Adriana Lima Metin Hara'nın evlilik teklifini kabul etti mi ?

Geçtiğimiz yaz aylarına damgasına vuran Adriana Lima ve Metin Hara aşkında mutlu son yaşanıyor.İddialara göre Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya evlilik teklifi etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:03
Adriana Lima Metin Hara'nın evlilik teklifini kabul etti mi ?

Metin Hara ve Adriana Lima aşkında mutlu son ...Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara'nın aşkında büyük iddia.İlk başlarda yaşanan bu ilişki tamamen reklam amaçlı olduğu konuşulsada aradan aylar geçmesine rağmen sürekli el ele ve yan yana görüntülenen çift bu iddiaları boşa çıkardı.Adriana Lima ve Metin Hara aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Gelen bilgilere göre yazar Metin Hara'nın sevgilisi dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya evlilik teklifi ettiği öğrenildi.Adriana Lima’nın ise Metin Hara’nın bu teklifine nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu Metin hara.uzun bir  süredir  New York’ta Lima'nın evinde yaşıyor.

İLK KEZ DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER 

Ünlü çift ilk kez havaalanında dudak dudağa görüntülenmişti.Kısa sürede hızla yayılan bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.İlk başlarda yaşanan ilişkinin sadece reklam amaçlı olduğu konuşulsada ünlü çift yaptıkları paylaşımlarla bu söyletileri boşa çıkardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından PKK belgeseli yayımladı !
Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından PKK belgeseli yayımladı !
İpek Acar , 22 yıllık eşi Kayahan'ı çabuk unuttu !
İpek Acar , 22 yıllık eşi Kayahan'ı çabuk unuttu !
Survivor 2018'in ilk yarışmacısı Cumali Akgün oldu !
Survivor 2018'in ilk yarışmacısı Cumali Akgün oldu !
Eski Türkiye güzeli Manolya Onur'dan acı haber geldi ! Manolya Onur kimdir ?
Eski Türkiye güzeli Manolya Onur'dan acı haber geldi ! Manolya Onur kimdir ?
Burak Özçivit sakatlandı ! Burak Özçivit'in sağlık durumu nasıl ?
Burak Özçivit sakatlandı ! Burak Özçivit'in sağlık durumu nasıl ?
Gülben Ergen :'Böylesini hiç yaşamadım ! '
Gülben Ergen :'Böylesini hiç yaşamadım ! '
"Öteki Taraf" filmine Özcan Deniz ve Meryem Uzerli'nin sahnesi damga vurdu !
"Öteki Taraf" filmine Özcan Deniz ve Meryem Uzerli'nin sahnesi damga vurdu !
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Sıla'dan fotoğrafını çeken muhabirlere tehdit !
Sıla'dan fotoğrafını çeken muhabirlere tehdit !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim