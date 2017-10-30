Adriana Lima Metin Hara'nın evlilik teklifini kabul etti mi ?

Metin Hara ve Adriana Lima aşkında mutlu son ...Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara'nın aşkında büyük iddia.İlk başlarda yaşanan bu ilişki tamamen reklam amaçlı olduğu konuşulsada aradan aylar geçmesine rağmen sürekli el ele ve yan yana görüntülenen çift bu iddiaları boşa çıkardı.Adriana Lima ve Metin Hara aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Gelen bilgilere göre yazar Metin Hara'nın sevgilisi dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya evlilik teklifi ettiği öğrenildi.Adriana Lima’nın ise Metin Hara’nın bu teklifine nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu Metin hara.uzun bir süredir New York’ta Lima'nın evinde yaşıyor.

İLK KEZ DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü çift ilk kez havaalanında dudak dudağa görüntülenmişti.Kısa sürede hızla yayılan bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.İlk başlarda yaşanan ilişkinin sadece reklam amaçlı olduğu konuşulsada ünlü çift yaptıkları paylaşımlarla bu söyletileri boşa çıkardı.