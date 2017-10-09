Adriana Lima ile Metin Hara evleniyor mu ? Adriana Lima'nın evlilik için tek şartı ne ?

Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor.İlk başlarda reklam için birlikteler iddiaları çıkan ilişkide iki tarafında aşklarını doyasıya yaşadığını ve hatta evlenmek istedikleri öğrenildi.

Adriana Lima'nın Metin Hara'dan evlilik için tek bir şartı olduğu öğrenildi.Adriana Lima , Metin Hara'dan çocuk sahibi olursa onunla evlenebileceğini söyledi.Eğer Lima hamile kalırsa ikili önümüzdeki günlerde evlenebilir.

Geçtiğimiz günlerde spordan çıkışta samimi pozlar veren çift aşklarını doyasıya yaşamaya devam ediyor.