Adana'da büyük Hadise ! Ağaçlara tırmandılar ...

Aleyna Tilki'den sonra Hadise'de Adana'da sevdikleriyle buluştu.Hadise konserini Adana'da 30 bin kişi takip etti.

Adana'da 30 bin kişilik alanı hınca hınç dolduran vatandaşlar arasında sıkça tartışma yaşandı.Konserde yoğun güvenlik önlemleri alınmasına rağmen kavgaların önüne geçilmedi.

Adana'da Aleyna Tilki ve Hadise Rüzgarı

Adana Emniyet Müdürlüğü 24.Uluslararası Adana Film Festivali'nin ilk gününden sahne alan Aleyna Tilki konserinde yaşanan çirkin olayların tekrarlanmaması için Hadise konserinde yoğun önlemler aldı.Yoğun arama çalışmalarından sonra vatandaşlar konser alanına geldi.Adana'da Uğur Meydanı'nda bulunan çam ağacı ise insan doluydu.Konser alanına giremeyen ve Hadise'yi görmek isteyen vatandaşlar çam ağacına hücum etti.Olayı gören güvenlk güçleri müdahale etmek istedi fakat olan olmuştu ...Hadise hayranlığı engel tanımadı .