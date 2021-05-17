Ada Masalı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Oyuncu Kadrosu ve Konusu

Senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri yakında başlıyor. Seyircilerin merak içinde beklediği dizi, önümüzdeki haftalarda yayına girmeye hazırlanıyor. Yaz başında Ada Masalı dizisi ekranlarda olacak.

Yaz sezonu dizileri yavaş yavaş ekranlara gelerek izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. bu sezon birbirinden iddialı yaz dizileri reyting konusunda bir birileriyle yarışacağı benziyor.

Fox TV ekranlarında taradığımız Zümrüdüanka dizisinin yakışıklı oyuncusu Alp Navruz, Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan ile başrol oyuncusu olarak Ada Masalı dizisinde seyircileri ile buluşacak. İkilinin yakaladığı uyum şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Sevilen ve bilindik isimlerin yer aldığı dizi yakın zamanda seyircileri ile buluşacak.

Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Aşk hikayesini konu olacak dizinin çekimi, gerek doğası gerek tarihi ile ilgi toplayan gözde şehrimiz İzmir'de çekilecek. Dizinin hazırlıkları son sürat devam ediyor.

Ada Masalı dizisinin konusu ne?

Senaryosunun Yelda Eroğlu tarafından kaleme alınan dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

Star TV ekranlarında seyircileri ile buluşacak olan dizide, Alp Navruz Deniz karakterine hayat verirken partneri Ayça Ayşin Turan ise Derya karakterini canlandıracak. Dizinin kadrosunda ise sevilen isimler, Nihan Büyüksaraç, Eylül Ersöz ve Bülent Çolak, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin yer alacak. Dizinin şu anlık hangi tarihte ve saat kaçta yayınlanacağı bilinmiyor. Seyirciler tarafından merak içinde beklenen dizinin Haziran ayında sevenleri ile buluşması bekleniyor. Dizinin hazırlıkları bir süre önce başlamış ve Haziran ayında istemek için son sürat devam ediyor .

Ada Masalı Dizi Kadrosu ?

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı dizide, ikili dışında İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener rol alacak.