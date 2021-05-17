Ada Masalı Derya Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli

Yeni dizi projesi Ada Masalı dizisinde Derya karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Arıza'nın Halide'si olarak da bilinen Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında ve nerelidir? İşte Ayça Ayşin Turan'n biyografisi haberimizde.

Yeni dizi projesi olan Ada Masalı dizisinde Derya karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, dizinin takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.

Turan, bir süre önce İbrahim Selim'in youtube programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 7 kardeş olduklarını söyleyen Ayça Ayşin Turan'ın hayatı, nereli olduğu merak ediliyor. İşte Ada Masalı dizisinin Deryası güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilenler.

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da dünyaya geldi. Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailecek Karadenizliyiz, anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek babasının Tunus asıllı olduğunu reddetmiştir. küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgisi olan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı.

Ayça Ayşin Turan, 2011 yılı yapımı olan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde rol almıştır. Turan burada Gülfem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılı yapımı olan Karagül serisinde ise güzel oyuncu Ada karakterini canlandırdı.

2015 yılında vizyonda seyircileri ile buluşan, Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterine can verdi.

Turan, Karagül dizinin ardından 2015 ile 2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde yer aldı. Turan bu dizilerde başrol oyuncusu olarak seyircilerin karşısına geçti.

İnternet dizi platformu olan Netflix’te 2018 yapımı olan Hakan: Muhafız dizisinde yer aldı. Güzel oyuncu Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterine can verdi. Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri adlı dizide başrol karakteri olarak Firuzeyi canlandırmış, dizi çok tutmamış ve, 10. bölümünde final yapmıştır. Oyuncu daha sonrasında ise Arıza adlı dizide Halide karakterini canlandırmıştır. oyuncu şimdi verdiyse Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan Ada Masalı dizisinde Derya karakterini canlandırmak için hazırlık aşamasında.