Acun Konuşanları YouTube'dan Kaldıran Hasan Can Kaya'ya Gelen Tepkilere Cevap Verdi

Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta yayına geçecek olan Exxen adlı platformuna Hasan Can Kaya'yı trasnfer etmişti. Hasan Can Kaya bu transferin ardından YouTube'dan Konuşanlar adlı programın tüm bölümlerini sildi. Hasan Can Kaya bu hareketi ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Acun Ilıcalı gelen eleştirere yanıt verdi.

Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olarak kurduğu Exxen adlı dijital yayın yapacak olan platformuna geçtiğimiz hafta Hasan Can Kaya'yı aldığını açıklamı ve Konuşanlar programının artık Exxen'de olacağına yer vermişti. Hasan Can Kaya bu transferden bir hafta sonra Konuşanlar'ın tüm bölümlerini YouTube'dan sildi. Hasan Can Kaya'nın bu hareketi tepkilere neden oldu ve çok sayıda eleştiri adlı.

Tabi ki Hasan Can Kaya ve Acun'a destek verenler de vardı. Ancak Acun Ilıcalı gelen eleştirilere sosyal medyada yanıt vermeyi ihmal etmedi. Acun Ilıcalı kişisel Twitter hesabından bir açıklama yazarak Hasan Can Kaya'ya gelen eleştirileri yanıtladı.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından gelen eleştirilere şu ifadelerle yanıt verdi;

"Hasan Can Kaya 1 Ocak itibarıyla Exxen platformumuzda yer alacak. Hasan Can’ın çalışmalarını sürdürüp daha başarılı olabilmesi için emeğinin karşılığını bir ölçüde alması gerekiyor. Son dönemlerde gördüğüm en çalışkan ve zeki insanlardan biri.

Exxen 1 Ocak’ta seyircimizle buluşacak. Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak"